Sebastian Musiolik definitywnie opuścił już Śląsk Wrocław. Napastnik będzie kontynuował karierę w greckim AE Kifisias, zdradza agencja INNFootbal. W tym zespole będzie występował również Alex Petkov.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Musiolik

AE Kifisias nowym zespołem Sebastiana Musiolika

Sebastian Musiolik ostatni sezon spędził w Śląsku Wrocław. Miniona kampania nie była udana zarówno dla piłkarza jak i samego zespołu. Napastnik kompletnie nie imponował formą, a Wojskowi spadli do Betclic 1. Ligi. Wiele się mówiło o 29-latku w kontekście zmiany barw klubowych. Dziś dowiedzieliśmy, że polski zawodnik definitywnie pożegnał się z pierwszoligowcem.

Agencja INNFootball za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła transfer Sebastiana Musiolika. Wychowanek ROW-u Rybnik rozpoczął swoją drugą zagraniczną przygodę. Tym razem wybór padł na Grecję. 29-latek zasilił szeregi AE Kifisias. W przeszłości napastnik reprezentował barwy włoskiego Pordenone.

Warto zaznaczyć, że Sebastian Musiolik spotka w nowym zespole dobrego znajomego. Zawodnikiem AE Kifisias kilka dni temu został również Alex Petkov, były gracz Śląska Wrocław. Odejście Bułgara odbiło się szerokim echem. Zawodnik wskoczył bowiem na wojenną ścieżkę z pierwszoligowcem. Klub domaga się dyskwalifikacji defensora.

Sebastian Musiolik w minionym sezonie rozegrał 26 spotkań w barwach Śląska Wrocław. Statystyki napastnika nie są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie tylko cztery trafienia. Trzy gole przypadły na rozgrywki PKO Ekstraklasy.