Już kilka dni temu Fabrizio Romano informował o tym, że Savinho jest bliski przenosin do Manchesteru City. Teraz jego transfer jest już właściwie przesądzony – padło bowiem słynne "here we go".

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Savinho

Savinho notuje świetny debiutancki sezon w La Lidze

Wszystko wskazuje na to, że będzie to zarazem jedyna kampania skrzydłowego w Hiszpanii

Fabrizio Romano przekonuje bowiem, że transfer 19-latka do Manchesteru City jest pewny

Savio spróbuje podbić Premier League

Już w poprzednim tygodniu Fabrizio Romano informował o tym, że Savinho najprawdopodobniej przeniesie się do Manchesteru City. We wtorek włoski dziennikarz właściwie rozwiał ostatnie wątpliwości. Poinformował, że młodzieżowy reprezentant Brazylii został pierwszym wzmocnieniem Obywateli przed sezonem 2024/2025. Opatrzył to swoim słynnym “here we go”.

Ta historia rozpoczęła się jeszcze w 2022 roku. To wtedy młodziutki skrzydłowy przeniósł się ze swojej ojczyzny do francuskiego Troyes. Savio nie zagrzał miejsca w klubie z Ligue 2; natychmiast odszedł na wypożyczenie do PSV Eindhoven. Tak trafił jednak do City Football Group, do którego należy Troyes, podobnie, jak Girona FC. W Hiszpanii 19-latek z miejsca stał się jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji i walczy o tytuł najlepszego asystenta ligi.

Teraz przed młodziutkim piłkarzem kolejne, wielkie wyzwanie. Czas pokaże, czy będzie w stanie powalczyć o miejsce w składzie z Jeremym Doku czy Jackiem Grealishem.

Savio rozegrał w tym sezonie już 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i tyle samo asyst.

