IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Joan Laporta

Ambitne plany FC Barcelony. Na celowniku czołowa postać Serie A

FC Barcelona ostatnio przemodelowała skład latem 2022 roku. Choć klub sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, rewolucja kadrowa nie zdaje, jak dotąd egzaminu. Obecnie zespół znajduje się na zakręcie. Xavi Hernandez zapowiedział, że opuści swoje stanowisko wraz z końcem sezonu, ale to nie wpłynęło na poprawę gry zespołu. Dlatego też Joan Laporta i Deco chcą latem ponownie przemodelować skład.

Drużynę opuścić mogą dwaj istotni gracze, w tym kontekście wymienia się głównie Frenkiego de Jonga i Ronalda Araujo. Pieniądze z tych transferów pomogłyby wrócić klubowi do równowagi finansowej, co ułatwiłoby pracę na rynku. Mistrzowie La Ligi planują dwa solidne wzmocnienia. Po pierwsze, trzeba sprowadzić silnego fizycznie defensywnego pomocnika. Do tego konieczny wydaje się przebojowy, bramkostrzelny skrzydłowy. Kataloński Sport przekonuje, że wielkim celem w tym kontekście jest Rafael Leao. Reprezentant Portugalii już w przeszłości nosił się z odejściem z AC Milanu. Klauzula odstępnego w jego umowie wynosi 150 milionów euro, ale Blaugrana wie, że włoskie kluby zawsze są skłonne do negocjacji w tego typu sytuacjach. Wspomniane źródło potwierdza, że o przeprowadzenie tej operacji nie będzie łatwo, ale być może 24-latek wróci pod skrzydła agenta Jorge Mendesa. Jeśli do tego dojdzie, Dumie Katalonii z pewnością będzie łatwiej o finalizację rozmów.

Leao rozegrał w tym sezonie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i dziewięć asyst.

