PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Liga Arabii Saudyjskiej pragnie intensywnego rozwoju

Gra tam Cristiano Ronaldo, a niedługo dołączy Karim Benzema

Saudyjczycy chcieliby pozyskać również Roberta Lewandowskiego

Lewandowski zagra w Arabii Saudyjskiej?

W mediach można zauważyć coraz więcej plotek, łączących największe gwiazdy z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. W styczniu do Al-Nassr trafił Cristiano Ronaldo, a teraz do tamtejszej ligi dołączy Karim Benzema. Jak się okazuje, to może nie być koniec spektakularnych transferów.

Według informacji Romaina Moliny saudyjski rząd planuje dofinansować czołowe kluby Arabii Saudyjskiej kwotą osiągającą nawet 20 miliardów dolarów. Za te pieniądze liga ma ściągnąć najlepszych piłkarzy świata.

W związku z tym sensacyjne wieści przekazało niemieckie Sky Sport, które mówi o tym, że saudyjskie kluby wyraziły zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Polak, podobnie jak inne gwiazdy, mógłby liczyć na kosmiczny kontrakt. Na te informacje trzeba jednak spojrzeć z przymrużeniem oka.