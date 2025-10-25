Neymar bez ofert z Europy. Przed nim dwa możliwe kierunki kariery

Neymar długo miał nadzieję na to, że wróci jeszcze do gry w Europie. Na razie nie ma jednak chętnych na Brazylijczyka. "Diario Sport" podało, że piłkarz może rozważać dwie opcje.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar może zostać w Santosie lub trafić do MLS

Neymar ma kontrakt z Santosem ważny tylko do końca roku. 33-latek liczy jednak na to, że znajdzie się w kadrze reprezentacji Brazylii na mundial w 2026 roku. Aby tak się stało, zawodnik musi mieć klub, w którym będzie mógł regularnie prezentować swoje umiejętności. Ciekawe wieści na ten temat przekazało „Diario Sport”.

Źródło twierdzi, że wobec braku zainteresowania ze strony europejskich klubów, Neymar ma obecnie dwie realne opcje na kontynuowanie kariery. Pierwszy wariant zakłada przedłużenie kontraktu z Santosem. Alternatywą ma być natomiast transfer do MLS, gdzie Brazylijczyk mógłby grać w Interze Miami u boku Lionela Messiego i Luisa Suareza.

Neymar aktualnie leczy kontuzję uda, a termin jego powrotu na boisko pozostaje nieznany. W trakcie sezonu 2024/2025 zawodnik wystąpił w 23 spotkaniach, w których zdobył sześć bramek i zaliczył trzy asysty.

128-krotny reprezentant Brazylii jest obecnie wyceniany na 11 milionów euro. Zanim wrócił do Santosu, występował między innymi w Paris Saint-Germain i FC Barcelonie. Największymi sukcesami piłkarza są triumf w Lidze Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii z Dumą Katalonii. Z kolei z ekipą PSG zawodnik pięć razy sięgnął po mistrzostwo Francji, a także trzykrotnie zdobył Puchar Francji. Na jego koncie znajduje się również triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata.

