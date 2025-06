Sancho powiedział „tak” nowemu klubowi. Man United oczekuje 25 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho zgodził się na transfer do Napoli

Jadon Sancho pod koniec zeszłorocznego letniego okna transferowego udał się na wypożyczenie do Chelsea. Po zakończeniu sezonu wrócił do Manchesteru United, lecz na Old Trafford nie ma dla niego miejsca. Ruben Amorim zdecydował, że skrzydłowy musi znaleźć sobie nowy klub. W związku z tym reprezentant Anglii przymierzany jest do kilku innych zespołów z TOP5 lig w Europie.

O sprowadzenie Sancho stara się m.in. Borussia Dortmund. W drużynie z Signal Iduna Park zawodnik grał już dwukrotnie. Najpierw w latach 2017-2021, a później w drugiej części sezonu 2023/2024. Rywalem zespołu z Bundesligi jest aktualny mistrz Serie A – Napoli.

Neapolitańczycy od dłuższego czasu prowadzili rozmowy z piłkarzem. Według portalu Sky Sports ostatecznie Jadon Sancho wyraził zgodę na przeprowadzkę do Włoch. Natomiast do finalizacji potrzebna jest jeszcze zgoda Manchesteru United. Czerwone Diabły nie osiągnęły porozumienia z Napoli. 20-krotny mistrz Anglii na sprzedaży piłkarza chce zarobić 25 milionów euro.

Sancho w zakończonym niedawno sezonie w barwach Chelsea rozegrał 42 mecze, w których zdobył 5 goli i zaliczył 10 asyst. Jego kontrakt z Man United obowiązuje do czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro.