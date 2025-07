Sancho na wylocie z Man United. Możliwy wielki powrót

Jadon Sancho może ponownie trafić do Borussii Dortmund. Według niemieckiego Sky Sports, klub obserwuje sytuację zawodnika Manchesteru United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho po raz trzeci zagra w BVB?

Jadon Sancho już dwukrotnie był piłkarzem Borussii Dortmund i za każdym razem dawał kibicom sporo powodów do radości. Teraz temat powrotu skrzydłowego na Signal Iduna Park powraca. Niemiecki gigant rozważa ponowne sprowadzenie Anglika, który na Wyspach nie zdołał odbudować formy. Władze klubu analizują możliwość transferu.

Poprzednio Sancho przebywał w Dortmundzie na półrocznym wypożyczeniu. Grał regularnie i prezentował się solidnie. Borussia doszła aż do finału Ligi Mistrzów, a sam Anglik wyraźnie odżył. Po sezonie wrócił jednak do Manchesteru United, a później znów został wypożyczony tym razem do Chelsea, gdzie spędził całe ubiegłe rozgrywki.

Na Old Trafford nie widzą miejsca dla 25-latka w pierwszym składzie i mogą sprzedać go za około 20 milionów euro. Borussia chce wykorzystać sytuację. Klub szuka kreatywnego skrzydłowego, który od razu wniesie jakość do ofensywy. Sancho zna zespół, dlatego może być bezpieczną opcją.

W niemieckim zespole Sancho występował w latach 2017-2021 oraz później na wspomnianym już wypożyczeniu w pierwszej połowie roku 2024. Przez ten czas w barwach BVB rozegrał 158 spotkań, w których strzelił 53 bramki i zanotował 67 asyst.

Zobacz także: Kounde dostał oferty od Liverpoolu i PSG. Gwiazda Barcelony zdecydowała