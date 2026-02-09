Milan planuje sprzedać skrzydłowego. Zgarnąłby 30 milionów euro

Samuel Chukwueze przed tym sezonem został wypożyczony z Milanu do Fulham. Anglicy mogą wykupić nigeryjskiego skrzydłowego za 30 milionów euro, na co liczą Włosi - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Fulham wykupi Samuela Chukwueze?

Samuel Chukwueze w trakcie ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Milanu do Fulham. 26-letni skrzydłowy błyskawicznie odnalazł się w realiach Premier League i stał się ważnym ogniwem londyńskiego zespołu. Mierzący 172 centymetry atakujący imponuje dynamiką, dryblingiem oraz odwagą w pojedynkach jeden na jednego.

W koszulce ekipy The Whites rozegrał już 13 spotkań, w których zdobył 3 bramki oraz zanotował 4 asysty. Jego regularność i wpływ na ofensywę sprawiają, że kibice na Craven Cottage coraz głośniej domagają się pozostania Nigeryjczyka na stałe.

Angielski klub posiada opcję wykupu prawego napastnika, którą może aktywować po zakończeniu obecnego sezonu. Zapis w umowie opiewa na około 30 milionów euro. Chukwueze zrobił wiele, by Fulham zdecydowało się na definitywny transfer.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, AC Milan również liczy na taki scenariusz, ponieważ Włosi nie wiążą już przyszłych planów z tym zawodnikiem i chętnie zainkasują solidny zysk.

Chukwueze występował w barwach zespołu Rossonerich od lipca 2023 roku, gdy trafił na San Siro za ponad 20 milionów euro z Villarrealu. Reprezentant Nigerii w Lombardii nie potrafił jednak pokazać pełni swoich możliwości. Dopiero w Anglii odzyskał swobodę gry i pewność siebie. Nic więc dziwnego, że jego sytuację monitorują Aston Villa, West Ham United oraz Crystal Palace, próbując uprzedzić mający pierwszeństwo Fulham.