Hiszpański napastnik rozchwytywany. Przeniesie się do Chelsea?

Samu Aghehowa wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jednym z klubów mających chrapkę na pozyskanie 21-letniego napastnika jest Chelsea - ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea powalczy o sprowadzenie Samu Aghehowy

Samu Aghehowa uchodzi obecnie za jednego z najciekawszych napastników młodego pokolenia na świecie. Snajper FC Porto od dłuższego czasu udowadnia swoją wartość na portugalskich boiskach, imponując skutecznością i dojrzałością w grze. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce może zrobić kolejny krok w karierze, ponieważ wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Wielu ekspertów uważa, iż jego pobyt na Estadio do Dragao powoli dobiega końca.

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że o podpis atakującego rywalizują Tottenham Hotspur oraz Arsenal. Teraz – jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur – do wyścigu włączyła się także Chelsea.

Trener ekipy The Blues – Enzo Maresca – chciałby wzmocnić zespół klasycznym, bramkostrzelnym napastnikiem, którego w klubie po prostu brakuje. Właśnie dlatego uwaga władz z zachodniego Londynu skierowała się na Aghehowę, którego klauzula odejścia wynosi aż 100 milionów euro.

Samu Aghehowa rozgrywa znakomity sezon – w 19 występach zdobył 12 bramek i zanotował 1 asystę, co tylko podbija jego wartość. Czterokrotny reprezentant Hiszpanii trafił do FC Porto w sierpniu 2024 roku z Atletico Madryt za 20 milionów euro, a kontrakt snajpera obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Warto dodać, że 21-letni napastnik ma w swojej gablocie złoty medal igrzysk olimpijskich.