Derby Londynu o hiszpańskiego napastnika. Tottenham rywalizuje z Arsenalem

Samu Aghehowa wzbudza zainteresowanie dwóch klubów z północnego Londynu - Tottenhamu Hotspur oraz Arsenalu. Koguty są na prowadzeniu w wyścigu o podpis 21-letniego napastnika - poinformował Mark Brus na łamach portalu Daily Briefing.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank i Mikel Arteta

Samu Aghehowa na celownikach londyńskich gigantów

Tottenham Hotspur i Arsenal planują latem znacząco wzmocnić linię ataku, przygotowując się do walki o najwyższe cele. Co ciekawe, oba londyńskie kluby mogą stanąć naprzeciw siebie w derbowym wyścigu o jednego zawodnika. Jak informuje Mark Brus na łamach portalu „Daily Briefing”, na celowniku Kogutów oraz Kanonierów znalazł się bowiem napastnik FC Porto – Samu Aghehowa. Młody Hiszpan robi furorę w Portugalii i przyciąga uwagę największych ekip ze Starego Kontynentu.

Dziennikarz dodaje, iż to Tottenham jest aktualnie na prowadzeniu w walce o podpis rosłego snajpera. Mimo to transfer nie będzie łatwy do zrealizowania, ponieważ oczekiwania finansowe FC Porto są ogromne. Władze Smoków twardo odsyłają zainteresowane kluby do klauzuli odstępnego, która wynosi aż 100 milionów euro. To sprawia, że ewentualne negocjacje będą wyjątkowo trudne, a finalizacja operacji zależy od determinacji oraz możliwości finansowych zespołów z północnej części Londynu.

Samu Aghehowa rozgrywa znakomity sezon – w 18 występach zdobył 11 bramek i zanotował 1 asystę. Czterokrotny reprezentant Hiszpanii dołączył do FC Porto w sierpniu 2024 roku, przenosząc się na Estadio do Dragao z Atletico Madryt za 20 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku. 21-letni napastnik znajduje się także pod obserwacją Barcelony, Chelsea oraz PSG, co potwierdza ogromny potencjał złotego medalisty igrzysk olimpijskich.