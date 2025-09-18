Liverpool zagiął parol na obrońcę Napoli. Miałby zastąpić gwiazdora

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Sam Beukema na celowniku Liverpoolu

Liverpool był jednym z najbardziej aktywnych klubów podczas minionego letniego okienka transferowego. Mistrzowie Premier League znacząco wzmocnili swoją linię ofensywną, sprowadzając między innymi Floriana Wirtza, Alexandra Isaka czy Hugo Ekitike. Klub z Anfield planował również zwiększenie rywalizacji w formacji defensywnej i prowadził zaawansowane rozmowy z Crystal Palace w sprawie zakontraktowania Marca Guehiego. Ostatecznie negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem, a Anglik pozostał w Londynie, przez co w zespole prowadzonym przez Arne Slota są pewne braki kadrowe.

Według informacji brytyjskiego portalu „TEAMtalk” Liverpool w trakcie zbliżającego się zimowego okna transferowego spróbuje ponownie doprowadzić do transferu Guehiego. W klubie zdają sobie jednak sprawę, że porozumienie może być bardzo trudne do osiągnięcia, dlatego przygotowano plan B. Alternatywną opcją dla mistrzów Anglii jest Sam Beukema, obecnie zawodnik SSC Napoli. Holenderski stoper znajduje się na radarze skautów z Anfield Road, którzy uważnie monitorują jego postępy na boiskach Serie A i widzą w nim potencjalne rozwiązanie problemów defensywnych drużyny The Reds.

Włodarze Liverpoolu dostrzegają w Beukemie długoterminowego następcę Ibrahimy Konate, który najprawdopodobniej opuści Anfield Road po zakończeniu obecnego sezonu 26-letni Holender już teraz uchodzi za jednego z czołowych obrońców ligi włoskiej. Ostatniego lata zamienił Bolognę na Napoli, a kwota tej transakcji wyniosła 31 milionów euro. Liverpool, chcąc sprowadzić wychowanka Go Ahead Eagles Deventer, musiałby więc przygotować się na jeszcze większy wydatek. Dla mistrzów Premier League bez wątpienia byłby to transfer w pełni uzasadniony sportowo, dający zespołowi Czerwonych stabilność w obronie na długie lata. Czas pokaże, czy taka transakcja ostatecznie dojdzie do skutku.