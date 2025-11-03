Saliba odmówił Realowi! Oto powód

William Saliba mógł trafić do Realu Madryt, ale zdecydował się przedłużyć kontrakt z Arsenalem. W rozmowie z TeleFoot zdradził dlaczego. Powodem była chęć zdobycia trofeum z Kanonierami.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: William Saliba

William Saliba marzy o trofeach w Arsenalu

William Saliba to jeden z najlepszych środkowych obrońców. Nic więc dziwnego, że cieszy się dużym zainteresowaniem topowych klubów. Plotki o zmianie otoczenia dodatkowo podsycał fakt, że jego umowa obowiązywała tylko do czerwca 2027 roku. Z racji kontraktu, który dobiegał końca, szanse na transfer klasowej światy stopera widział Real Madryt. Wiadomo już, że ich plany nie zostaną zrealizowane.

Pod koniec września Arsenal ogłosił, że Saliba przedłużył umowę z klubem o kolejne pięć lat, czyli do czerwca 2030 roku. Sam zainteresowany zdradził w rozmowie z TeleFoot, dlaczego zdecydował się zostać w Londynie i odrzucić Real. Okazuje się, że głównym czynnikiem była chęć wygrywania trofeów z Kanonierami.

– Oczywiście, to bardzo kuszące, gdy taki klub jest tobą zainteresowany, ale najpierw chciałem wygrywać tytuły z Arsenalem, zanim zacznę myśleć o czymkolwiek innym – powiedził William Saliba w rozmowie z Telefoot.

Saliba trafił do Arsenalu latem 2019 roku z Saint-Etienne za 30 milionów euro. Z początku był wypożyczany do innych klubów, ale od sezonu 2022/2023 jest na stałe związany z Londyńczykami. Łącznie dla The Gunners rozegrał 146 spotkań, zdobywając 7 bramek.