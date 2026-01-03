Salah zaoferował się Realowi. Odpowiedź była jednoznaczna

Mohamed Salah w ostatnim czasie był łączony z transferem do Realu Madryt. Według Defensa Central agenci Egipcjanina zaproponowali go Królewskim, jednak klub uznał warunki za nie do przyjęcia.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Real Madryt zrezygnował z transferu Salaha

Real Madryt nie zamierza wchodzić w rozmowy dotyczące Mohameda Salaha. Choć nazwisko Egipcjanina wzięto na tapet w klubowych gabinetach, entuzjazm był krótkotrwały. Klub docenia klasę piłkarza, ale od początku miał poważne zastrzeżenia finansowe, które szybko zamknęły temat.

Mohamed Salah został zaoferowany Realowi Madryt przez swoich przedstawicieli. Według Defensa Central rozważano wypożyczenie od stycznia do czerwca, które miało kosztować około 12 milionów euro brutto. Dla Królewskich to kwota zdecydowanie zbyt wysoka jak na półroczne rozwiązanie awaryjne. W Madrycie uznano, że taki wydatek nie pasuje do zimowej strategii klubu.

Mohamed Salah przeżywał ostatnio trudne miesiące w Liverpoolu. Pod wodzą Arne Slota zdarzało się, że wypadał z kadry meczowej, co napędziło spekulacje transferowe. Relacje zostały później poprawione i Egipcjanin wrócił do regularnej gry, ale niepewność co do jego roli sprawiła, że jego agenci zaczęli sondować rynek.

Mohamed Salah ponownie pojawił się na radarze Realu po kontuzji Kyliana Mbappe. Wewnętrznie rozważano go jako krótkoterminowe zabezpieczenie ofensywy, a zainteresowanie wykazała także Roma. Liverpool, mimo kontraktu ważnego do 2027 roku, analizuje różne scenariusze odejścia zawodnika.

Zobacz również: Transfer Ter Stegena budzi wątpliwości. Klub nie mówi jednym głosem