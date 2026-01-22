Salah i Vinicius Junior na celowniku Saudyjczyków. Liverpool i Real czuwają

Mohamed Salah i Vinicius Junior to zawodnicy, którzy mają być głównymi celami transferowymi ekip z Saudi Pro League latem. Konkretne wieści na ten temat przekazał "The Telegraph".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Vinicius Junior

Salah i Vinicius Junior głównymi celami szejków z Arabii Saudyjskiej

Mohamed Salah i Vinicius Junior to zawodnicy, których przyszłość wciąż jest niejasna. Egipcjanin ma kontrakt z Liverpoolem ważny do końca czerwca 2027 roku. Podobnie wygląda sytuacja z reprezentantem Brazylii, który ma umowę z Realem Madryt jeszcze przez 1,5 roku. Tymczasem ciekawe wieści przekazał „The Telegraph”.

Źródło przekonuje, że kluby z Arabii Saudyjskiej w trakcie najbliższej letniej sesji transferowej mają zamiar zrobić wszystko, co w ich mocy, aby ściągnąć znanych zawodników europejskiej piłki. W związku z tym konkretne ekipy mają zamiar argumentami finansowymi przekonać zawodników do transferu.

Salah to 33-latek, który do Liverpoolu trafił w 2017 roku z AS Romy. Klub z Premier League wyłożył na jego transfer ponad 40 milionów euro. Z kolei brazylijski piłkarz do giganta La Liga trafił za 45 milionów euro.

Vinicius Junior to zawodnik, który ostatnio był łączony przez różne media z takimi klubami jak Bayern Monachium, Chelsea czy Al-Nassr. Z kolei Salah znajduje się na radarze Al-Hilal oraz Al-Qadsiah FC.

Jasne jest jednak, że na dzisiaj Liverpool i Real nie planują pożegnać swoich gwiazd. Salah oraz Vinicius Junior wciąż cieszą się dużym kredytem zaufania w obecnych klubach.