fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Man Utd rozważał odzyskanie Masona Greenwooda

Manchester United ma zamiar w najbliższym czasie zrobić wszystko, co w jego mocy, aby na koniec sezonu wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem w ostatnich dniach pojawiły się interesujące wieści dotyczące planów transferowych Czerwonych Diabłów.

Dziennikarz Pete O’Rourke z Football Insider przekazał, że zarząd Manchesteru United rozważał pomysł ponownego pozyskania Masona Greenwooda. Klub z Old Trafford zawarł w umowie zawodnika klauzulę odkupu, dzięki której piłkarz mógł zostać sprowadzony z Olympique Marsylia już latem 2024 roku.

Przypomnijmy, że w styczniu 2022 roku Harriet Robson, dziewczyna Greenwooda z czasów jego kariery w Manchesterze United, oskarżyła go o napaść oraz usiłowanie gwałtu. Zawodnik został aresztowany, a następnie zwolniony za kaucją. W sierpniu klub wydał oficjalne oświadczenie dotyczące odejścia Greenwooda. Ostatecznie zarzuty zostały wycofane, a Greenwood i Robson ponownie się ze sobą związali. Para doczekała się dwójki dzieci.

W trwającym sezonie Ligue 1 piłkarz zdobył 12 bramek i zanotował trzy asysty w 17 meczach. Greenwood ma ważny kontrakt z Olympique Marsylia do końca czerwca 2029 roku. Aktualnie rynkowa wartość byłego reprezentanta Anglii wynosi 50 milionów euro.

Zanim zawodnik dołączył do zespołu z Francji, występował również w Getafe. Ostatnio nie brakowało spekulacji transferowych z jego udziałem. Greenwooda ostatnio łączono z transferami do Liverpoolu czy Barcelony.