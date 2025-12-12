Salah podjął decyzję ws. Liverpoolu! Nie miał wątpliwości

Mohamed Salah, choć został odsunięty od zespołu, nie zamierza odchodzić z Liverpoolu. Jak podaje The Sun, piłkarz do końca sezonu zostanie na Anfield Road. Ewentualny transfer możliwy będzie latem.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mo Salah nie zmieni klubu. Dokończy sezon z Liverpoolem

Mohamed Salah po ligowym meczu z Leeds United wywołał szok w brytyjskich mediach. W rozmowie z dziennikarzami uderzył w Liverpool, udzielając jednoznacznego komentarza na temat sytuacji w klubie. „Zrobiłem dużo dobrego dla tego klubu przez wszystkie lata, a zwłaszcza w poprzednim sezonie. Siedzę na ławce i nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje” – mówił rozgoryczony piłkarz.

Po tych słowach Arne Slot zdecydował się odsunąć go od zespołu. Salah nie poleciał do Mediolanu, a także nie zagra w weekend z Brighton. Wiele wskazuje na to, że przygoda na Anfield Road powoli dobiega końca. Sytuację zawodnika uważnie monitoruje Al Hilal, które od dawna marzy o sprowadzeniu piłkarza. Reprezentant Egiptu zdecydował, czy w styczniu zmieni barwy klubowe.

Z informacji The Sun wynika, że Mo Salah nie zamierza odchodzić w styczniu z Liverpoolu. Mimo faktu, że został odsunięty od drużyny, chce zostać w klubie. Zimowy transfer do Al Hilal wydaje się więc mało prawdopodobny. Niewykluczone, że jeśli podejmie decyzję o odejściu, to nastąpi to nie wcześniej niż w letnim oknie transferowym.

Co ciekawe Liverpool zdecydował się zablokować ewentualne pożegnanie Salaha z kibicami. W ten sposób chcieli zabezpieczyć wartość potencjalnego transferu. Gdyby doszło do sytuacji, że piłkarz po meczu pożegnałby się z fanami, mogłoby to obniżyć jego wartość.