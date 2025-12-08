PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Al-Hilal chce Mohameda Salaha

Dyspozycja Liverpoolu w trwającym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Od pierwszego spotkania forma mistrzów Anglii nie była imponująca. W swoim ostatnim meczu The Reds podzielili się punktami z Leeds United (3:3), ale więcej niż o meczu mówiło się o sytuacji wewnątrz drużyny. Mohamed Salah bowiem przerwał milczenie i w ostrych słowach wypowiedział się o zespole i Arne Slocie.

Od dawna mówiło się o rozstaniu Mohameda Salaha z Liverpoolem. Jednak dziś jest zdecydowanie bliżej tego, a czarę goryczy przelały ostatnie słowa reprezentanta Egiptu. Tymczasem „BBC Sport” ujawnia, że gwiazdor The Reds wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku, ale znamy nazwę tylko jednego klubu z tego grona. A jest nim Al-hilal.

Saudyjczycy od dawna wykazują zainteresowanie osobą Mohameda Salaha. Priorytetem Egipcjanina dotychczas był Liverpool. Trudno jednak spodziewać się, że reprezentant Egiptu zostanie na Anfield Road, jeśli szkoleniowcem pozostanie Arne Slot. Czarne chmury pojawiły się nad głową Holendra, ale The Reds mają na tyle dobrą kadrę, że lada moment mogą wyjść z kryzysu.

Mohamed Salah w obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań w koszulce Liverpoolu. Statystyki skrzydłowego nie są imponujące. Udało mu się bowiem strzelić pięć goli, a także zaliczył trzy asysty.