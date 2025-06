Ruch z kolejnym wzmocnieniem. Pierwszy taki transfer w historii

Ruch Chorzów ogłosił pozyskanie trzeciego zawodnika w tym okienku. To Shuma Nagamatsu. Dla Niebieskich to historyczny transfer.

Marta Badowska / PressFocus Na zdjęciu: Shuma Nagamatsu

Ruch pozyskał trzeciego zawodnika

Drugi sezon z rzędu bez Ekstraklasy – z taką rzeczywistością musi pogodzić się Ruch Chorzów. Niebiescy mają za sobą rozczarowujące rozgrywki – zajęli dopiero 10. lokatę, a do miejsca gwarantującego udział w barażach stracili osiem punktów. W klubie zakasali rękawy – nikt nie chce powtórzyć tego scenariusza. Zaprezentowano już dwóch zawodników (Aleksandra Komora i Tomasz Bałę), a we wtorek do tego duetu dołączył kolejny piłkarz.

Szeregi Niebieskich zasilił Shuma Nagamatsu. O tym, że Japończyk przeniesie się do Chorzowa, informowaliśmy już dwa dni temu. Ruch pozyskał 29-latka na zasadzie wolnego transferu – ofensywny pomocnik w poprzednim sezonie występował w koszulce Korony Kielce, ale jego kontrakt nie został przedłużony.

Nagamatsu po zaledwie roku opuszcza Kielce – poprzedniego lata przeniósł się do Korony ze Znicza Pruszków. W barwach Złocisto-rwistych rozegrał 21 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.

– To pierwszy Japończyk w historii naszego Klubu – a drugi Azjata, po Kazachu Aleksandrze Kuczmie, występującym z eRką na piersi 20 lat temu – czytamy na na oficjalnym profilu ekipy z Chorzowa.