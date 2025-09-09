Ruch Chorzów wzmocnił sztab. Nowy asystent już w klubie

Ruch Chorzów nie zaczął najlepiej nowego sezonu Betclic 1. Ligi, ale powoli sytuacja w drużynie ma się stabilizować. Pomóc trenerowi Waldemarowi Fornalikowi ma nowy asystent.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Marek Wleciałowski ponownie w Ruchu Chorzów.

Ruch Chorzów po rozegraniu ośmiu ligowych kolejek plasuje się na trzynastym miejscu w tabeli, mając dziesięć punktów na koncie. Do szóstej Polonii Warszawa śląska drużyna traci jednak tylko dwa oczka. Niebiescy jednocześnie wciąż mogą marzyć o zrealizowaniu celu, jakim jest awans do PKO BP Ekstraklasy. Pomóc w tym ma nowy trener. Biuro prasowe czternastokrotnego mistrza Polski poinformowało o zatrudnieniu nowego asystenta.

„Marek Wleciałowski wraca na Cichą. Były wieloletni piłkarz i trener Ruchu dołącza do sztabu szkoleniowego w roli jednego z asystentów Waldemara Fornalika. Kontrakt obowiązywać będzie do 30 czerwca 2027 roku” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu z Chorzowa.

O konkretnych zadaniach nowego pracownika Ruchu dokładne informacje przekazał natomiast dyrektor sportowy klubu.

– Marek Wleciałowski będzie asystentem trenera Waldemara Fornalika. W zakresie obowiązków trenera Wleciałowskiego znajdzie się między innymi odpowiedzialność za indywidualny rozwój zawodników. Latem do kadry włączona została spora grupa młodych chłopaków, stawiających swoje pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Już wcześniej do sztabu dołączył trener Sławomir Jarczyk, by usprawnić proces adaptacji juniorów z Centrum Szkolenia w pierwszej drużynie. Teraz pomagać w tym będzie także doświadczenie trenera Wleciałowskiego – przekazał Tomasz Foszmańczyk, cytowany przez KSRuch.com.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Niebiescy zmierzą się na Superauto.pl Stadionie Śląskim z ŁKS-em. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:30.

Czytaj więcej: Zagłębie Sosnowiec ma nowego trenera. Zapowiedział odwrócenie losów drużyny