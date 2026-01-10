Ruch analizuje kadrę. Możliwe kolejne pożegnanie

Ruch Chorzów ogłosił już pożegnanie z Maciejem Żurawskim. Tymczasem według Kamila Bętkowskiego z Meczyków możliwe jest kolejne rozstanie w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Ruchu Chorzów

Tomasz Bała może rozstać się z Ruchem Chorzów

Ruch Chorzów w trakcie letniego okna transferowego znacząco przebudował kadrę drużyny. Po tym, jak Niebiescy kompletnie zawiedli oczekiwania kibiców w poprzednim sezonie, władze klubu podjęły decyzję o gruntownej przebudowie zespołu. Tymczasem w trakcie zimowej sesji transferowej zapadają decyzje po wstępnej weryfikacji. Konkretne wieści przekazał Kamil Bętkowski z Meczyków.

Źródło przekonuje, że realny scenariusz zakłada pożegnanie Tomasza Bały z Ruchem. Zawodnik znalazł się na radarze Podhala Nowy Targ. Na dziś niejasne jest natomiast, czy ewentualna przeprowadzka z udziałem piłkarza miałaby formę wypożyczenia, czy transferu definitywnego. Strony jak na razie omawiają temat.

24-letni zawodnik miał w ekipie z Chorzowa obiecujący początek. W pierwszych występach zadowalająco wyglądała współpraca Bały z Patrykiem Szwedzikiem. Niemniej wraz z upływem czasu entuzjazm w grze byłego zawodnika Stali Rzeszów w szeregach Niebieskich gasł. W związku z tym ewentualne odbudowanie się w jednej z drużyn z niższej klasy rozgrywkowej mogłoby być dla piłkarza szansą na mentalne odrodzenie, ponieważ bez wątpienia posiada on potencjał.

W trwającej kampanii Bała wystąpił w 14 spotkaniach, w których zanotował dwie asysty. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na 150 tysięcy euro. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Chorzowa obowiązuje natomiast do 2027 roku.