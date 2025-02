Roque znowu zmieni klub? Barcelona poproszona o pomoc

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Palmeiras chce wyrwać Roque z Betisu, Barcelona może pomóc

FC Barcelona w styczniu ubiegłego roku zdecydowała się sprowadzić napastnika, który miał być zmiennikiem Roberta Lewandowskiego. Wybór Katalończyków padł na utalentowanego piłkarza z Brazylii, którego obserwowali od dawna. Vitor Roque, bo o nim mowa zamienił Athletico-PR na Blaugranę w zamian za 30 milionów euro.

Przygoda w jednym z największych klubów na świecie nie potrwała jednak zbyt długo. Roque spędził w Barcelonie zaledwie sześć miesięcy, podczas których okazał się kompletnym niewypałem transferowym. W 16 meczach zdobył jedynie dwie bramki, a latem udał się na wypożyczenie do Realu Betis.

Niewykluczone, że już niebawem ponownie zmieni klub. Tym razem miałby pożegnać się z Barceloną na stałe. Choć przebywa na wypożyczeniu, to z Betisu wyrwać chce go Palmeiras. Co ciekawe klub z Brazylii według Joaquima Piery poprosił o pomoc FC Barcelonę. Duma Katalonii ma pomóc przekonać zespół z Andaluzji do oddania Roque, mimo że okno transferowe w Hiszpanii jest zamknięte.

Jeśli Betis nie zgodzi się oddać Roque, to Palmeiras wróci po 19-latka podczas letniego okna transferowego. Natomiast dziennikarz sugeruje, że cała sprawa może zakończyć się na korzyść brazylijskiej drużyny i napastnik niebawem wróci do ojczyzny.

Roque podczas pobytu w Betisie zdobył łącznie 7 goli i zaliczył dwie asysty w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach.