Araujo wciąż może opuścić Barcelonę. Mistrz La Ligi dokonał wyceny

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

FC Barcelona czeka na oferty za Ronalda Araujo

Ronald Araujo ma ważny kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2031 roku, a do niedawna w umowie między stronami znajdowała się wynosząca 60 milionów euro klauzula odstępnego. Zapis wygasł 15 lipca, co jednak wcale nie oznacza, że 26-letni stoper zostanie w ekipie Blaugrany na kolejny sezon. Mianowicie, mistrzowie La Ligi są gotowi wysłuchać ofert za swojego zawodnika, o ile propozycje będą opiewały na ponad 40 milionów euro – podaje hiszpański portal „El Nacional”.

Wypchnięcie środkowego obrońcy z Barcelony może okazać się bardzo trudnym zadaniem, ponieważ zawodnik podkreślał w ostatnich wywiadach, iż jego celem jest kontynuowanie kariery w zespole Dumy Katalonii. W przeszłości Ronald Araujo był łączony z Bayernem Monachium, Manchesterem United czy Juventusem, a w tym momencie najpoważniej zabiegają o niego giganci z Arabii Saudyjskiej. Zapłacenie wymaganej kwoty nie byłoby problemem dla tamtejszych klubów.

Rosły defensor do słynnej akademii Barcelony – La Masii – dołączył w 2018 roku, by dwa lata później awansować do pierwszej drużyny. Urugwajski stoper w barwach drużyny Dumy Katalonii rozegrał łącznie 175 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 7 asyst. Mierzący 192 centymetry obrońca jako piłkarz katalońskiego potentata wstawił do gabloty sześć pucharów – po dwa razy sięgnął po La Ligę, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii.