Romelu Lukaku wyceniony. AS Roma ma spore wątpliwości

fot. Imago/LaPresse Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku notuje dobre występy na wypożyczeniu w Romie

Chelsea wyceniła swojego piłkarza, którego spróbuje latem sprzedać

Rzymianie nie są zadowoleni z żądań The Blues

Lukaku wyceniony. AS Roma nie ma tylu pieniędzy

Romelu Lukaku minionego lata zapragnął dołączyć do Interu Mediolan w ramach transferu definitywnego. W międzyczasie nawiązał kontakt z Juventusem, czym zraził do siebie kibiców i włodarzy Nerrazzurich. Stara Dama także nie zdecydowała się na transfer, na skutek czego Belg znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Jego celem było opuszczenie Chelsea, gdzie nie czuł się komfortowo. Finalnie pomocną dłoń wyciągnął do niego Jose Mourinho, sprowadzając go na wypożyczenie do AS Romy.

W stolicy Włoch Lukaku wyraźnie odżył, trafiając 15 razy w 26 spotkaniach. Rzymianie są zadowoleni z jego dyspozycji i są zainteresowani kontynuowaniem współpracy. Na przeszkodzie mogą natomiast stanąć ograniczenia finansowe. Po sezonie Chelsea chce wreszcie sprzedać piłkarza, na którego wydała olbrzymie pieniądze.

“Daily Mail” informuje, że The Blues wycenili 30-latka na 43 miliony euro. Na wysokość tej kwoty wpływa oczywiście dobra forma belgijskiego napastnika. AS Roma uważa ją natomiast za przesadzoną i nie zamierza spełniać żądań Chelsea. Niewykluczone, że skutkiem tej sytuacji będzie powrót Lukaku do Stamford Bridge, a dopiero później rozpoczną się poszukiwania nowego klubu.

