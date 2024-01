Potwierdziły się najgorsze obawy. To koniec sezonu dla piłkarza Barcelony

FC Barcelona traci Alejandro Balde, który nie zagra już do końca sezonu. Defensor przejdzie operację, po której czeka go długa rehabilitacja.

fot. Imago/Pressinphoto Na zdjęciu: Alejandro Balde

Alejandro Balde nie zagra do końca sezonu

Obrońca doznał kontuzji w trakcie meczu z Athletic Club

Barcelona podjęła decyzję, że Balde przejdzie operację

Barcelona traci podstawowego zawodnika

Alejandro Balde doznał kontuzji w trakcie meczu Pucharu Króla z Athletic Club. Boisko opuścił już w 20. minucie, skarżąc się na ból uda. Problemów zdrowotnych nabawił się bez kontaktu z rywalem, był to skutek jego sprintu między zawodnikami klubu z Kraju Basków.

Pierwotna diagnoza zakłada kilka tygodni przerwy. Z biegiem czasu pojawiały się jednak coraz większe obawy, że konieczna będzie operacja. Barcelona miała wspólnie z otoczeniem piłkarza zadecydować o jego najbliższej przyszłości.

Po szczegółowych badaniach postanowiono, że zabieg zostanie przeprowadzony. Barcelona oficjalnie poinformowała o tym fakcie, co w praktyce oznacza, że Balde w tym sezonie już nie wystąpi. Po operacji czekają go minimum cztery miesiące rehabilitacji, a później oczywiście będzie jeszcze musiał dojść do pełnej sprawności fizycznej.

Na kontuzji Balde skorzystać może Hector Fort, który zmienił go w ostatnim meczu. Młodziutki obrońca pokazał się z bardzo dobrej strony, udowadniając, że stać go na rywalizację z Joao Cancelo.

