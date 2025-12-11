Zirkzee opuści Manchester United? Napastnik podjął już decyzję

18:52, 11. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sky Sports News

Manchester United i Joshua Zirkzee mogą kontynuować współpracę pomimo zainteresowania AS Romy. Holenderski napastnik jest gotowy zostać na Old Trafford - przekazuje "Sky Sports News".

Joshua Zirkzee
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee chce zostać w Manchesterze United

Manchester United przygotowuje się do zimowego okienka transferowego. Zespół prowadozny przez Rubena Amorima ma problem z ustabilizowaniem formy, co nie umyka uwadze władzom klubu. Działacze z Old Trafford planują ruchy kadrowe, przygotowując zarówno transfery przychodzące jak i wychodzące. Zapowiada się zatem pracowity styczeń w obozie Czerwonych Diabłów.

Jednym z piłkarzy, który może opuścić Manchester United, jest Joshua Zirkzee. Holender nie może na stałe zagościć w podstawowym składzie, co zauważyły inne klubu. Dotychczas najbliżej pozyskania napastnika Czerwonych Diabłów byla AS Roma, ale Włosi prawdopodobnie obejdą się smakiem. Serwis „Sky Sports News” zdradza, że zawodnik nie chce w styczniu opuszczać drużyny Rubena Amorima.

Manchester United też nie wykazuje specjalnie dużej chęci na rozstanie z Joshuą Zirkzee. Czerwone Diabły nie poszukują kupca, a do transferu może ich przekonać jedynie wysoka oferta. AS Roma nie miała w planach wydawać gigantycznych pieniędyz na Holendra. Napastnik zatem najprawdopodobniej wciąż będzie występował na boiskach Premier League.

Joshua Zirkzee w trwającej kampanii rozegrał dziewięć spotkań w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Holandii zdołał strzelić jednego gola. Napastnik wpisał się na listę strzelców w mecuz ligowym przeciwko Crystal Palace.

