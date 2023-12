AS Roma musi zmienić swoje plany transferowe ze względu na brak wewnętrznego porozumienia w sprawie transferu Bonucci'ego. Zdaniem dziennika "La Repubblica" włoski klub przygląda się sytuacji Trevora Chalobah'a.

Imago / Stephen Flynn Na zdjęciu: Trevor Chalobah

Kwestia transferu Leonardo Bonucci’ego do Romy utknęła w martwym punkcie

Opcją zapasową w przypadku braku przyjścia Włocha ma być obrońca Chelsea – Trevor Chelobah

Włoski klub rozważa półroczne wypożyczenie Anglika

Trevor Chalobah nowym celem Romy

Roma w ostatnich dniach łączona była z transferem Leonardo Bonucci’ego, którego pobyt w Niemczech nie przebiega tak, jak sam by sobie życzył. Jednak póki co, temat przenosin Włocha na Stadio Olimpico ugrzązł w miejscu. Z tego powodu “Giallorossi” muszą znaleźć nowego kandydata do wzmocnienia zespołu. Według “La Repubblica” celem transferowym na styczniowe okienko został Trevor Chalobah. Anglik aktualnie jest piłkarzem Chelsea.

W Rzymie rozważają możliwość wypożyczenia 24-latka do końca sezonu. Pomóc w tym mają dobre relacje na linii Roma – Chelsea. Jeszcze przed sezonem z Londynu do Włoch trafił Romelu Lukaku, a ponad dwa lata temu na taki sam ruch zdecydował się Tammy Ambraham.

Chalobah do pierwszego zespołu “The Blues” dołączył w 2021 roku. Od tamtego czasu rozegrał w zespole 63 mecze, w których 4 razy wpisał się na listę strzelców. Jego kontrakt z Chelsea obowiązuje aż do 2028 roku. Jest wyceniany na 18 milionów euro.