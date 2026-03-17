Jan Ziółkowski nie zalicza udanych tygodni w AS Romie. Na dodatek reprezentant Polski może mieć wkrótce nowego konkurenta w walce o skład. Na celowniku Giallorossich znalazł się Ruud Nijstad z Twente Enschede - donosi "Tuttomercatoweb".

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ruud Nijstad marzeniem AS Romy

Jan Ziółkowski trafił do AS Romy w poprzednim letnim okienku transferowym. Były gracz Legii Warszawa powoli wchodził do składu włoskiego zespołu, ale ostatnio jego rola uległa zmianie. Reprezentant Polski kompletnie wypadł z łask Gian Piero Gasperiniego. Trudna sytuacja defensora może sprawić, że Jan Urban nie wyśle mu powołania na zbliżające się zgrupowanie.

Z informacji przekazanych przez „Tuttomercatoweb” dowiadujemy się, że Jan Ziółkowski latem może mieć nowego konkurenta do walki o miejsce w składzie. AS Roma zaczęła interesować się niezwykle utalentowanym obrońcą. W kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Ruud Nijstad, który na co dzień reprezentuje barwy Twente Enschede. Młody Holender jest wręcz marzeniem Giallorossich.

AS Roma jednak będzie musiała stoczyć rywalizację o transfer Ruuda Nijstada. Utalentowany obrońca znajduje się też na celowniku FC Barcelony. Wiele mówiło się, że Duma Katalonii jest na dobrej drodze, aby pozyskać gracza Twente Enschede. Rozmowy jednak utknęły w martwym punkcie. Tym samym to włoski klub wyrasta teraz na faworyta do pozyskania 18-latka.

Ruud Nijstad dotychczas rozegrał 17 spotkań w seniorskich barwach Twente Enschede. Holender wciąż czeka na debiutanckiego gola.