Roma idzie po dwa głośne transfery. To piłkarze z Premier League

AS Roma w końcówce letniego okna transferowego chce podpisać dwóch nowych zawodników. Jak donosi Paul Joyce, na liście życzeń znaleźli się Jadon Sancho i Leon Bailey. Obaj grają obecnie w Premier League.

Jadon Sancho i Leon Bailey na liście życzeń AS Romy

AS Roma w ubiegłym sezonu mimo koszmarnego początku była o krok od awansu do Ligi Mistrzów. Claudio Ranieri, który przejął stery w klubie w połowie listopada, odmienił grę zespołu. Ostatecznie do osiągnięcia upragnionego celu zabrakło im jednego punktu. Rozgrywki ligowe w Serie A zakończyli na 5. miejscu za plecami Juventusu.

Ranieri tak, jak zapowiadał, ustąpił ze stanowiska po zakończeniu sezonu. Jego miejsce zajął Gian Piero Gasperini, który otrzymał już kilka wzmocnień na rynku transferowym. Między innymi rzymianie sprowadzili Evana Fergusona, Wesleya i Neila El Aynaoui’ego.

W Rzymie mają jednak kolejne plany na transfery. W grę wchodzi ściągnięcie dwóch zawodników prosto z Premier League. Z informacji podanych przez Paula Joyce’a wynika, że Roma chce, aby szeregi pierwszego zespołu zasilili Jadon Sancho i Leon Bailey.

W przypadku Sancho chodzi o wypożyczenie, na które nie chce zgodzić się Manchester United. Czerwone Diabły chciałyby pozbyć się piłkarza na zasadzie transferu definitywnego. Natomiast sytuacja zawodnika Aston Villi wygląda nieco inaczej, ponieważ w pierwszej kolejności Roma chce uzgodnić warunki kontraktu z Jamajczykiem, a dopiero później przejść do negocjacji kwoty z The Villans.