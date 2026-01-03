Jan Ziółkowski wkrótce może mieć nowego konkurenta w walce o skład. AS Roma ma na celowniku Denisa Vavro. Słowak znajduje się na wylocie z VfL Wolfsburg - donosi "WAZ/AZ".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Denis Vavro wzbudził zainteresowanie AS Romy

Jan Ziółkowski tego lata zdecydował się wykonać duży krok w sportowej karierze. Defensor opuścił Legię Warszawa i przeniósł się do AS Romy. Transfer Polaka wyniósł 6 milionów euro. Dotychczasowa przygoda 20-latka w stolicy Italii nie należy do najprostszych. Wychowanek Wojskowych toczy trudną rywalizację o miejsce w składzie. Na ten moment Gian Piero Gasperini stawia na bardziej doświadczone opcje.

Jak się okazuje, Jan Ziółkowski wkrótce może mieć nowego konkurenta w walce o wyjściowy skład. Z informacji przekazanych przez „WAZ/AZ” dowiadujemy się, że AS Roma wykazuje zainteresowanie Denisem Vavro z VfL Wolfsburg. Warto zaznaczyć, że Słowak ma doświadczenie z gry na boiskach Serie A. W przeszłości bronił barw Lazio i nie była to udana przygoda. Jeśli defensor finalnie zawita do drużyny Giallorossich, to z pewnością lokalni rywali przygotują mu niemiłe przywitanie.

Denis Vavro nie znajduje się w planach VfL Wolfsburg. Słowak ostatnio zmagał się z kontuzją. Po powrocie do gry nie zdołał jednak zdobyć zaufania władz klubu, które rozważają jego transfer. Warto zaznaczyć, że defensor znajduje się również pod obserwacją Fiorentiny.

W trwającej kampanii Denis Vavro rozegrał pięć spotkań w koszulce VfL Wolfsburg. Udało mu się nawet raz strzelić gola. A dokonał tego w starciu ligowym przeciwko Bayerowi Leverkusen.