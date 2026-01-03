Roma pożegna pomocnika? Ligowy rywal zainteresowany

Tommaso Baldanzi na radarze Fiorentiny
AS Roma pół roku temu rozpoczęła proces przebudowy. Klub zdecydował się na zatrudnienie Gian Piero Gasperiniego, który przez lata święcił sukcesy w Atalancie Bergamo. Zatrudnienie Włocha okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ dziś Giallorossi znajdują się w górnej części tabeli. A przed sezonem mało kto wierzył, że stołeczny zespół może liczyć się w walce o mistrzostwo Italii.
Jak się okazuje, wkrótce AS Roma może przewietrzyć szatnię. Tommaso Baldanzi jest jednym z zawodników, który może opuścić szeregi stołecznego zespołu. Nicolo Schira tymczasem informuje, że włoski pomocnik może bardzo szybko znaleźć nowego pracodawcę. Wychowanek Empoli znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Fiorentiny.
Zespół z Florencji ma olbrzymie kłopoty w tym sezonie. Władze ze Stadio Artemio Franchi już zimą planują dokonać wzmocnień, aby szybko poprawić swoją sytuację w tabeli. Przyjście Tommaso Baldanziego mogłoby odmienić losy drużyny. Młody pomocnik wielokrotnie udowodniał, że jest w stanie grać na najwyższym ligowym poziomie i być liderem swojego zespołu.
Tommaso Baldanzi w obecnym sezonie zaliczył 10 występów w koszulce AS Romy. Pomocnik nie może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się tylko raz wpisać na listę strzelców. A dokonał tego w rywalizacji ligowej przeciwko Juventusowi.