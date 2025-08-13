Roma poluje na piłkarza z Premier League. Rozpoczęła negocjacje

AS Roma rozpoczęła rozmowy w sprawie pozyskania Leona Baileya z Aston Villi. Skrzydłowy jest także celem Besiktasu i klubów z ligi saudyjskiej, informuje „The Athletic”.

Bailey w kręgu zainteresowań Romy

AS Roma poszukuje skrzydłowego pasującego do koncepcji nowego trenera Gian Piero Gasperiniego, który preferuje ustawienie 3-4-3. Według „The Athletic” klub ze stolicy Włoch podjął wstępne rozmowy w sprawie transferu Leona Baileya z Aston Villi. Na razie nie złożono formalnej oferty, ale może się to zmienić w najbliższym czasie.

28-letni reprezentant Jamajki występuje głównie na prawej flance, choć może grać również po lewej stronie. W 2021 roku Aston Villa zapłaciła za niego Bayerowi Leverkusen 32 mln euro. Zawodnik niedawno przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku z opcją prolongowania o kolejny sezon.

Bailey w minionym sezonie stracił miejsce w podstawowym składzie angielskiego klubu. W Premier League rozpoczął w wyjściowej jedenastce tylko 14 z 24 spotkań, w których wystąpił. Od momentu transferu do Aston Villi rozegrał 144 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 22 bramki i notując 24 asysty.

Roma nie jest jedynym klubem zainteresowanym Jamajczykiem. O podpis zawodnika walczą również Besiktas oraz zespoły z Saudi Pro League. Rywalizacja o transfer może zatem stać się intensywna w ostatnich tygodniach okna. 28-latek jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 28 mln euro, jednak rzeczywista kwota transferu może okazać się nieco niższa ze względu na dyspozycję piłkarza.

