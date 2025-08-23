AS Roma chciała pozyskać Jadona Sancho. Piłkarz Manchesteru United jednak zwleka z transferem. Włoski klub postanowił wytypować dla Anglika alternatywę z postaci Eljifa Elmasa z RB Lipska - donosi "Sky Sport Italia".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Eljif Elmas może wzmocnić AS Romę

AS Roma już w sobotni wieczór zainauguruje nowy sezon Serie A. Tego dnia drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego zmierzy się z Bologną. Będzie to niewątpliwie hitowe starcie, ale władze klubu nie mogą w pełni skupić się na spotkaniu. Giallorossi wciąż chcą wzmocnić skład. A ich głównym celem jest pozyskanie Jadona Sancho z Manchesteru United.

Transfer angielskiego skrzydłowego jednak ociąga się w czasie. AS Roma i Czerwone Diabły dogadały się w kwestii transakcji. Jednak sam piłkarz wciąż nie daje zgody na przeprowadzkę. Tymczasem z informacji przekazanych przez „Sky Sport Italia” dowiadujemy się, że Giallorossi wytypowali alternatywę dla 25-latka. A jest nią Eljif Elmas, który na co dzień jest związany z RB Lipskiem.

Reprezentant Macedonii Północnej nie znajduje się w planach niemieckiego zespołu. Całą sytuację zatem może wkrótce wykorzystać AS Roma. Warto zaznaczyć, że pomocnik ma olbrzymie doświadczenie z gry na włoskich boiskach. 25-latek przez wiele sezonów występował w SSC Napoli, a ostatnio był wypożyczony do Torino.

Eljif Elmas rozegrał 156 spotkań na boiskach Serie A. W tym czasie macedoński pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 18 trafień, a także 10 asyst.