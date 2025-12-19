Dybala ma dylemat. Romę może zamienić na inny kontynent

Paulo Dybala niewykluczone, że wkrótce pożegna się z AS Romą. Nie brakuje już spekulacji na temat przyszłości Argentyńczyka. Ciekawe wieści w sprawie przekazało CalcioMercato.com.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala może kontynuować karierę w Ameryce Południowej

Paulo Dybala ma umowę ważną z AS Romą do końca czerwca 2026 roku. Tym samym już w styczniu zawodnik będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Taki stan rzeczy sprawia, że w mediach pojawiają się coraz bardziej konkretne doniesienia dotyczące przyszłości Argentyńczyka. Interesujące informacje przekazało CalcioMercato.com.

Źródło ujawniło, że poważne zainteresowanie Dybalą wykazuje Boca Juniors. Argentyński klub jest jednym z gigantów rodzimej ligi. Gdyby transfer z udziałem piłkarza doszedł do skutku, zawodnik miałby okazję wrócić do ojczyzny. Pierwsze kroki w seniorskiej piłce nożnej Dybala stawiał bowiem w Instituto ACC.

Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko Boca Juniors chce mieć argentyńskiego napastnika w swoich szeregach. Już wcześniej pojawiały się informacje, że chętny na transfer z udziałem zawodnika jest Inter Miami. W klubie z MLS Dybala mógłby stanowić ciekawą alternatywę lub uzupełnienie dla Lionela Messiego.

Dybala w obecnym sezonie wystąpił łącznie w 13 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia oraz jedną asystę. Na boisku spędził zaledwie 696 minut. Mimo to AS Roma w tej kampanii prezentuje się solidnie. Jak dotąd Giallorossi plasują się na czwartej pozycji w tabeli Serie A z dorobkiem 30 punktów.

Tymczasem już w najbliższy weekend odbędzie się hit Serie A z udziałem Romy i Juventusu. Spotkanie zostanie rozegrane na Allianz Stadium w sobotę o godzinie 20:45.