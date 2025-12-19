Mundial w tle, Barcelona na pierwszym miejscu. Nowe wieści o ter Stegenie

Marc-Andre ter Stegen wydawało się, że zimą będzie szukał sobie nowego klubu. Tym bardziej że w przyszłym roku odbędzie się mundial. Nowe wieści ws. bramkarza przekazała "Marca".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen nie planuje opuszczać Barcelony

Marc-Andre ter Stegen ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2028 roku. Chociaż obecnie zawodnik przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Joanem Garcią, nie planuje zmieniać swojej sytuacji w najbliższym czasie. Tym samym bramkarz nie chce zmieniać klubu w styczniu. Konkretne informacje w tej sprawie przekazała „Marca”.

Źródło przekonuje, że decyzja gracza ma być podyktowana tym, iż selekcjoner reprezentacji Niemiec, Julian Nagelsmann, może stawiać na ter Stegena nawet w sytuacji, gdyby golkiper występował wyłącznie w Pucharze Króla w okresie poprzedzającym mundial.

Niemiecki bramkarz z powodu kontuzji w tej kampanii wystąpił zaledwie w jednym spotkaniu. W ostatni wtorek ter Stegen zagrał w starciu przeciwko Deportivo Guadalajara (2:0) w 1/16 finału Pucharu Hiszpanii.

„Marca” podaje jednocześnie, że Barcelona wciąż liczy na Joana Garcíę, będąc jednocześnie gotowa na wypożyczenie ter Stegena do innego klubu zimą. Takie rozwiązanie miałoby zapewnić pewne oszczędności Katalończykom, ponieważ hiszpański klub w takich okolicznościach płaciłby jedynie część jego pensji. Jak się jednak okazuje, sam zawodnik jest gotowy zostać i pogodzić się z rolą bramkarza numer dwa w drużynie.

W ostatnim czasie ter Stegen w medialnych spekulacjach łączony był z takimi klubami jak Bayern Monachium, Tottenham Hotspur czy Besiktas. 44-krotny reprezentant Niemiec występuje w ekipie z La Liga od lata 2014 roku.