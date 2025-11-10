Romano ujawnił. Były selekcjoner może przejąć drużynę z Kataru

Roberto Mancini najpewniej wróci na ławkę trenerską. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że doświadczony szkoleniowiec może objąć stery nad ekipą z Arabii Saudyjskiej.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Romano

Roberto Mancini może zostać trenerem Al Sadd

Roberto Mancini od października ubiegłego roku pozostaje bez pracy, czyli od momentu, gdy zakończył współpracę z reprezentacją Włoch. Jeszcze niedawno 60-latek był jednym z kandydatów do objęcia sterów nad Juventusem. Finalnie władze klubu z Turynu podjęły decyzję o zatrudnieniu Luciano Spallettiego. Tymczasem ciekawe wieści o Mancinim podał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

Znany insider dał do zrozumienia, że Włoch może przejąć Al-Sadd. Kluczowym warunkiem ma być klauzula umożliwiająca odstąpienie od umowy, obowiązująca do lata 2026 roku. Mancini ma podpisać kontrakt z nowym klubem, gdy tylko dokumenty zostaną zatwierdzone.

Al-Sadd aktualnie plasuje się na szóstym miejscu w tabeli ligi saudyjskiej, tracąc osiem oczek do pierwszego Al-Gharafa. Ostatnio szkoleniowcami katarskiej ekipy byli kolejno: Sergio Alegre, Felix Sanchez i Wesam Rizik.

Po przerwie na spotkania reprezentacyjne Al-Sadd zmierzy się u siebie z Al Sailliya. Mecz odbędzie się 22 listopada o godzinie 17:30. Gospodarze podejdą do potyczki po wygranej nad Umm-Salal (8:3). Wcześniej natomiast ewentualny nowy klub Manciniego uległ Al Ahli w AFC Lidze Mistrzów jednym golem (1:2).

W tej kampanii ekipa z Doha w roli gospodarza w dziewięciu ostatnich meczach wygrała tylko raz. Zaliczyła pięć porażek i trzy remisy.

