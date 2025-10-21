Rodrygo przeniesie się do giganta. Został tylko jeden warunek

Rodrygo może opuścić Real Madryt w zimowym oknie transferowym. Gianluca Di Marzio twierdzi na łamach Wettfreunde.net, że wszystko zależy od słowa Pepa Guardioli.

Rodrygo trafi do Man City, jeśli Guardiola o to poprosi

Rodrygo przez całe letnie okno transferowe był łączony z odejściem z Realu Madryt. Brazylijczyk otrzymywał sygnały od Xabiego Alonso podczas Klubowych Mistrzostw Świata, ale nawet ławka rezerwowych nie skłoniła go do transferu. Skrzydłowy został w drużynie i walczy o powrót do wysokiej formy.

Niemniej jednak występy Rodrygo wciąż budzą wiele wątpliwości i to może przyczynić się do powrotu tematu jego transferu. Gianluca Di Marzio twierdzi, że zimą wokół reprezentanta Brazylii znów stworzy się gorąca atmosfera. Władze Realu Madryt będą otwarte na każdy scenariusz.

Ekspert transferowy poinformował, że najbardziej możliwym kierunkiem dla skrzydłowego Los Blancos jest Manchester City. Właściwie transfer zależy tylko i wyłącznie od decyzji Pepa Guardioli. Jeśli Hiszpan poprosi o pozyskanie Rodrygo, to klub po prostu zrealizuje to życzenie. To całkiem realny scenariusz, bo szkoleniowiec już latem interesował się napastnikiem.

– Rodrygo nie jest nietykalny. Jeśli Manchester City będzie potrzebował takiego zawodnika w styczniu i będzie chciał takiego zawodnika, to go dostanie. Na razie nie ma nic nowego ani zaawansowanego, ale naprawdę go chcieli, a jeśli Pep będzie chciał zawodnika, to go dostanie – ocenił Di Marzio.