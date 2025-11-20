Jednak nie Manchester City? Rodrygo może trafić do innego giganta

Arsenal przygotowuje ofertę w wysokości 60 milionów euro za Rodrygo. Propozycja ma zawierać także dodatki opiewające na 20 milionów euro. Takie pieniądze mogą przekonać Real Madryt do sprzedaży gwiazdora - poinformował serwis Football365.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Arsenal przygotowuje ofertę za Rodrygo

Rodrygo w obecnym sezonie nie może liczyć na regularne występy, co wywołuje coraz większe niezadowolenie zawodnika. 24-letni skrzydłowy rozegrał dotychczas zaledwie 24 procent wszystkich możliwych minut, a to jak na jego ambicje oraz status w drużynie jest wynikiem wyraźnie poniżej oczekiwań. Nic więc dziwnego, że ponownie pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości gwiazdora w Realu Madryt. Niewykluczone, iż Brazylijczyk, szukając pewniejszego miejsca w składzie, zdecyduje się na zmianę otoczenia podczas jednego z nadchodzących okienek transferowych.

W ostatnich miesiącach Rodrygo najczęściej łączono z przeprowadzką do Manchesteru City. Trener zespołu Obywateli – Pep Guardiola – ma być wielkim admiratorem talentu etatowego reprezentanta Brazylii i widzi w nim piłkarza idealnie pasującego do swojego stylu gry. Plany hiszpańskiego szkoleniowca może jednak pokrzyżować jego rodak – Mikel Arteta. Jak podaje serwis „Football365”, Arsenal wykazuje bowiem poważne zainteresowanie skrzydłowym drużyny Królewskich i rozważa konkretne działania, by pozyskać mierzącego 174 centymetry atakującego.

Londyński klub ma być rzekomo gotowy zapłacić za Rodrygo około 60 milionów euro kwoty podstawowej, a dodatkowe bonusy mogłyby podnieść ofertę o kolejne 20 milionów euro, co daje łącznie aż 80 milionów euro. Taka propozycja powinna przekonać włodarzy mistrzów La Ligi do rozpoczęcia negocjacji transferowych. Xabi Alonso, czyli aktualny trener ekipy Los Blancos, jest podobno skłonny zaakceptować odejście zawodnika, który nie należy do jego ulubieńców i nie odgrywa kluczowej roli w planach 43-letniego menedżera.