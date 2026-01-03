Real Madryt otrzymał dwie oferty za Rodrygo. Tyle mógłby zarobić

Alamy / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Rodrygo pożądany przez Arsenal oraz Al-Hilal

Rodrygo Goes nie może zaliczyć poprzednich miesięcy do szczególnie udanych, mimo że w ostatnim czasie wyraźnie wrócił do lepszej dyspozycji. Brazylijski skrzydłowy wreszcie przerwał długą serię spotkań bez strzelonego gola, co było dla niego ważnym momentem mentalnym. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, iż ogólny obraz jego formy w minionym roku pozostawiał sporo do życzenia. W pewnym momencie 24-latek był nawet bliski odejścia z Realu Madryt, lecz ostatecznie pozostał na Santiago Bernabeu.

Kwestia przyszłości mierzącego 174 centymetry atakującego wciąż jest jednak regularnie poruszana w gabinetach przy Concha Espina, zwłaszcza że do klubu spływają konkretne oferty. Jak informuje hiszpański portal „Fichajes.net”, Arsenal oraz Al-Hilal złożyli propozycje za Rodrygo. Każda z nich opiewa na około 60 milionów euro.

Choć przenosiny etatowego reprezentanta Brazylii w zimowym okienku transferowym wydają się mało prawdopodobne, to letnia przeprowadzka nie jest wykluczona. Real Madryt planuje bowiem wtedy dokonać odświeżenia swojego składu.

Rodrygo, przywdziewający koszulkę stołecznej ekipy od połowy 2019 roku, w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez serwis „Transfermarkt” na około 60 milionów euro, co pokrywa się z wysokością wyżej wspomnianych ofert.

Skrzydłowy ma na swoim koncie między innymi dwa triumfy w prestiżowej Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Regularnie otrzymuje również powołania do reprezentacji Brazylii. Kontrakt pochodzącego z Kraju Kawy zawodnika z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.