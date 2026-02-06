Rodriguez mógł grać w Ekstraklasie, ale wybrał popularniejszy kierunek

James Rodriguez mógł trafić zimą do Ekstraklasy. Kolumbijczyk był oferowany m.in. Cracovii i WIeczystej Kraków. Jak informuje Fabrizio Romano pomocnik wybrał ofertę z MLS i zagra w Minnesocie United.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Minnesota United wygrała walkę o podpis Jamesa Rodrigueza

James Rodriguez to była gwiazda takich klubów jak FC Porto, Real Madryt czy Bayern Monachium. W ostatnich latach uczestnik Mistrzostw Świata 2014 nie ma jednak dobrej passy. 34-latek nie potrafi znaleźć na stałe klubu, zmieniając drużyny jak rękawiczki. Od 2024 roku grał już w Sao Paulo, Rayo Vallecano czy meksykańskim Leon.

Od 1 stycznia Kolumbijczyk jest wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Kilka dni temu w mediach pojawiła się szokująca informacja, że jego agent zaproponował byłego piłkarza Królewskich polskim klubom. Ofertę podpisania kontraktu z pomocnikiem dostała m.in. Cracovia oraz Wieczysta Kraków. Wiadomo już, że Rodriguez na pewno nie zagra w Polsce.

Fabrizio Romano poinformował, że James Rodriguez uzgodnił warunki kontraktu z amerykańskim klubem. 34-latek zagra w MLS, a dokładnie w Minnesota United. Obecnie trwa dopinanie szczegółów, po czym dojdzie do podpisania umowy.

Poprzedni sezon MLS Minnesota United zakończyła na 4. miejscu w Konferencji Zachodniej, co dało im awans do fazy play-off. Tam jednak odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z San Diego FC (0:1). W 1/8 finału wyeliminowali Seattle Sounders (2:1).