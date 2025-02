Messi sprowadzi kolejnego kolegę? Nowy cel transferowy Interu Miami

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Rodrigo De Paul na radarze Interu Miami

W Interze Miami występują na co dzień tacy zawodnicy jak Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets oraz Jordi Alba, a trenerem zespołu Flamingów jest Javier Mascherano. Niewykluczone, że amerykański klub niedługo dokona kolejnego głośnego wzmocnienia składu. Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku drużyny z Florydy znalazł się pomocnik Atletico Madryt – Rodrigo De Paul – którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Kontrakt mierzącego 180 centymetrów playmakera z hiszpańską ekipą obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku. Jeśli strony nie zwiążą się nową umową, to odejście Rodrigo De Paula będzie prawdopodobne. Lionel Messi już czuje się w Interze Miami jak w domu, mając wokół siebie kilku piłkarzy, których doskonale zna z szatni Barcelony, a teraz do zespołu ze Stanów Zjednoczonych może dołączyć najlepszy przyjaciel 37-latka z reprezentacji Argentyny.

Rodrigo De Paul z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Los Rojiblancos od lipca 2021 roku, kiedy przeprowadził się na Estadio Metropolitano za 35 milionów euro z Udinese Calcio. Zawodnik, który najlepiej odnajduje się w środku pola, w barwach stołecznej ekipy rozegrał łącznie 166 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył 23 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową mistrza świata z 2022 roku na 25 milionów euro.