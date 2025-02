Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba może podpisać krótkoterminowy kontrakt z klubem MLS

Paul Pogba pozostaje zawieszony za nieumyślne stosowanie dopingu, aczkolwiek dyskwalifikacja słynnego piłkarza została skrócona i wygaśnie już w marcu. Środkowy pomocnik jest aktualnie wolnym zawodnikiem po tym, jak kilka tygodni temu rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Juventusem. Tak więc francuskiego playmakera będzie można sprowadzić na zasadzie wolnego transferu, czyli bez żadnej kwoty odstępnego.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 31-latka ujawnił francuski serwis “Foot Mercato”. Jak podaje wspomniany portal, 91-krotny reprezentant Trójkolorowych może w najbliższych tygodniach podpisać krótkoterminowy kontrakt z klubem ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii lub Turcji. W zespole z jednego z tych krajów środkowy pomocnik doszedłby do formy, by po sześciu miesiącach związać się z topową, europejską drużyną.

Co prawda Paul Pogba w ostatnich tygodniach był łączony z powrotem do Manchesteru United, a ponadto zainteresowanie Francuzem wykazywał Olympique Marsylia, jednak wygląda na to, że mistrz świata najpierw trafi do słabszej ligi. Wychowanek US Torcy podczas kariery rozegrał łącznie 446 meczów, zdobył 76 bramek i zaliczył 94 asysty. Piłkarz największe sukcesy święcił z Juventusem, z którym wygrał cztery mistrzostwa Włoch.