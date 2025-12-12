Rodrigo De Paul złożył podpis. Wyjaśniła się przyszłość mistrza świata

Facundo Morales / Alamy Na zdjęciu: Rodrigo De Paul

Oficjalnie: Inter Miami wykupił Rodrigo De Paula

Inter Miami poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o wykupieniu Rodrigo De Paula z Atletico Madryt. 31-letni pomocnik, który przez ostatnie kilka miesięcy występował w ekipie Flamingów na zasadzie wypożyczenia, teraz podpisał pełnoprawny kontrakt. Umowa między stronami będzie obowiązywać do 31 grudnia 2029 roku, co czyni Argentyńczyka jednym z kluczowych elementów projektu na najbliższe lata.

Aktywowana opcja wykupu opiewała na 15 milionów euro. To oznacza, że Inter Miami dokonał najdroższego transferu w swojej historii. Wydatek ten jest jednak uzasadniony, ponieważ De Paul był jedną z czołowych postaci drużyny w niedawno zakończonym mistrzowskim sezonie MLS. W 17 rozegranych spotkaniach strzelił 1 gola i zaliczył 5 asyst, prowadząc wraz z Leo Messim zespół z Florydy do triumfu w amerykańskiej ekstraklasie.

Rodrigo De Paul z powodzeniem reprezentował barwy Atletico Madryt od lipca 2021 roku, kiedy trafił na Estadio Metropolitano za 35 milionów euro z Udinese Calcio. W stolicy Hiszpanii rozegrał 187 meczów, zdobył 14 bramek i zanotował 26 ostatnich podań, choć nie wygrał żadnego trofeum. Wcześniej występował także w Valencii oraz macierzystym Racing Club. Portal „Transfermarkt” wycenia mistrza świata z 2022 roku na około 15 milionów euro.