Man United zagiął parol na reprezentanta Maroka. Ogromna konkurencja

19:31, 5. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Ayyoub Bouaddi robi furorę w lidze francuskiej w barwach LOSC Lille. Jego znakomita forma nie umknęła uwadze Manchesteru United - donosi strona TEAMtalk.

Michael Carrick
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ayyoub Bouaddi łączony z Manchesterem United

Manchester United zakończył ostatni sezon Premier League na trzecim miejscu, dzięki czemu zapewnił sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół Czerwonych Diabłów wyraźnie odżył pod wodzą Michaela Carricka, który niedawno przedłużył swoją umowę z klubem z Old Trafford. Władze angielskiego giganta są zadowolone z postępów drużyny, jednak ich ambicje sięgają jeszcze wyżej. Z tego powodu Manchester United planuje aktywnie działać podczas letniego okienka transferowego i przeznaczyć znaczące środki na dalsze wzmocnienia składu.

Jedną z formacji, w której niemal na pewno zostanie zwiększona rywalizacja, jest środek pola. Ma to związek z potwierdzonym odejściem Casemiro, który nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej umowy. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, w gronie kandydatów do transferu do ekipy Czerwonych Diabłów znajduje się Ayyoub Bouaddi.

Osiemnastoletni pomocnik był jedną z najważniejszych postaci LOSC Lille, które uplasowało się na trzeciej pozycji w minionej kampanii Ligue 1. Manchester United musi jednak liczyć się z ogromną konkurencją, ponieważ perspektywicznego zawodnika obserwują również Paris Saint-Germain, Real Madryt, Arsenal, Chelsea oraz Liverpool.

Urodzony we Francji dwukrotny reprezentant Maroka należy do grona najbardziej utalentowanych młodych pomocników w Europie. Na murawach Ligue 1 rozegrał dotychczas 63 spotkania i zanotował 2 asysty, regularnie zbierając cenne doświadczenie na najwyższym poziomie. Mierzący 186 centymetrów piłkarz przeszedł wszystkie szczeble szkolenia w Lille, gdzie jest postrzegany jako jeden z liderów zespołu Mastifów. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie od 40 do 50 milionów euro, a kontrakt zawodnika z francuskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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