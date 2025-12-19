Rocha jednak nie dla Rakowa? Zagłębie będzie działać

Raków Częstochowa skrócił wypożyczenie Leonardo Rochy, ale ten może jeszcze wrócić do Zagłębia Lubin. Prezes Miedziowych Paweł Jeż zapowiedział, że klub podejmie odpowiednie działania.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Zagłębie musi wydać milion euro. Gdzie będzie grał Rocha?

Raków Częstochowa pod koniec letniego okienka wypożyczył Leonardo Rochę do Zagłębia Lubin. Ten ruch okazał się kapitalny dla Miedziowych, gdyż napastnik odżył w nowych barwach, notując w 13 występach siedem bramek oraz asystę.

Portugalczyk nie miał po drodze z Markiem Papszunem, który wolał stawiać na innych, a do tego znakomitą formę złapał Jonatan Brunes. Wiedział, że w Częstochowie będzie grał niewiele, dlatego zdecydował się na zmianę otoczenia. Kilka dni temu Raków postanowił jednak skrócić jego wypożyczenie. Jest to związane z odejściem Papszuna do Legii Warszawa, a także bardzo słabą rundą w wykonaniu Imada Rondicia.

Rocha wcale nie musi jednak pozostać w Rakowie. Zagłębie Lubin ma możliwość wykupienia napastnika, jeśli wyłoży około milion euro. Klub zapowiedział, że postara się o zrealizowanie tego transferu.

– Sytuacja Leonardo Rochy wyjaśni się do 15 stycznia. Wcześniej zostaną jednak podjęte kroki, żeby mógł na stałe dołączyć do zespołu. Sam piłkarz szybko znalazł wspólny język z drużyną i od kiedy trafił do Zagłębia Lubin czuje się tutaj dobrze, czego odzwierciedleniem jest jego skuteczność – osiem goli w rundzie jesiennej. Wierzymy, że Leonardo Rocha da nam jeszcze wiele radości.

– W jego umowie wypożyczenia była zawarta kwota wykupu, a Raków Częstochowa mógł go sprowadzić z powrotem. Rozmowy w jego sprawie trwają. Mogę jednak zapewnić, że robimy wszystko, aby luka w ataku drużyny Zagłębia nie była konieczna do wypełnienia – wyjaśnia prezes Zagłębia Lubin Paweł Jeż.