Lewandowski przed ważną decyzją. Transferowe echo wokół Polaka

Robert Lewandowski ma kontrakt z FC Barceloną do końca sezonu. Tymczasem ciekawe wieści na temat piłkarza przekazał Marek Jóźwiak w audycji "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski na radarze Interu Miami

Robert Lewandowski wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości. Reprezentant Polski ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca trwającego sezonu. Jednocześnie porozumienie między stronami umożliwia przedłużenie umowy o kolejne 12 miesięcy. Z kolei ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał ostatnio Marek Jóźwiak.

Były reprezentant Polski poinformował, że chęć pozyskania Lewandowskiego wyraził Inter Miami. Klub z MLS ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać polskiego napastnika, że miał już nawet szukać nieruchomości dla piłkarza.

– Szukali domu dla Roberta Lewandowskiego. Otrzymałem wiadomość od osoby bardzo dobrze zorientowanej w tych sprawach – powiedział Jóźwiak w audycji „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

Inter Miami to ekipa, która ostatnio wygrała MLS. Klubowi udało się to po raz pierwszy w historii. Jest to jednak bardzo młody zespół, ponieważ powstał w 2018 roku. Obecnie w drużynie z Miami występują między innymi: Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets oraz Jordi Alba.

163-krotny reprezentant Polski trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku z Bayernu Monachium za 45 milionów euro. Obecnie rynkowa wartość zawodnika wynosi dziewięć milionów euro.

Lewandowski w tej kampanii wystąpił w 17 meczach. Strzelił w nich osiem goli i zanotował również dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć przy okazji wtorkowego spotkania w Pucharze Króla.

