Lewandowski przed ważną decyzją. Transferowe echo wokół Polaka

13:29, 16. grudnia 2025 14:02, 16. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy / Moc Futbolu

Robert Lewandowski ma kontrakt z FC Barceloną do końca sezonu. Tymczasem ciekawe wieści na temat piłkarza przekazał Marek Jóźwiak w audycji "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski na radarze Interu Miami

Robert Lewandowski wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości. Reprezentant Polski ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca trwającego sezonu. Jednocześnie porozumienie między stronami umożliwia przedłużenie umowy o kolejne 12 miesięcy. Z kolei ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał ostatnio Marek Jóźwiak.

Były reprezentant Polski poinformował, że chęć pozyskania Lewandowskiego wyraził Inter Miami. Klub z MLS ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać polskiego napastnika, że miał już nawet szukać nieruchomości dla piłkarza.

– Szukali domu dla Roberta Lewandowskiego. Otrzymałem wiadomość od osoby bardzo dobrze zorientowanej w tych sprawach – powiedział Jóźwiak w audycji „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

POLECAMY TAKŻE

Raphinha
Raphinha otrzymał lukratywną ofertę. Barcelona przebita trzykrotnie
Deco
Barcelona rusza po transfer Polaka. Deco ma przylecieć do Polski
Frenkie De Jong
De Jong poprosił o wysłuchanie oferty giganta. Wielki transfer na horyzoncie

Inter Miami to ekipa, która ostatnio wygrała MLS. Klubowi udało się to po raz pierwszy w historii. Jest to jednak bardzo młody zespół, ponieważ powstał w 2018 roku. Obecnie w drużynie z Miami występują między innymi: Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets oraz Jordi Alba.

163-krotny reprezentant Polski trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku z Bayernu Monachium za 45 milionów euro. Obecnie rynkowa wartość zawodnika wynosi dziewięć milionów euro.

Lewandowski w tej kampanii wystąpił w 17 meczach. Strzelił w nich osiem goli i zanotował również dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć przy okazji wtorkowego spotkania w Pucharze Króla.

Czytaj więcej: Burza wokół trenera Chelsea. Rooney zabrał głos