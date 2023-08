fot. AbacaPress Na zdjęciu: Gianluca Di Marzio

Wszystko wskazuje na to, że w ostatniej fazie letniego okna transferowego barwy zmieni Bartosz Bereszyński

Reprezentant Polski znalazł się na celowniku Empoli, przekonuje dziennikarz Gianluca Di Marzio

Aktualnie zawodnik broni barw Sampdorii

Bereszyński może zamienić Sampdorię na Empoli

Bartosz Bereszyński to zawodnik, którego karta należy do Sampdorii. Niemniej ostatnie pół roku poprzedniego sezonu piłkarz spędził w SSC Napoli na zasadzie wypożyczenia. Po zakończeniu kampanii nie doszło jednak do porozumienia w sprawie definitywnego transferu z udziałem piłkarza.

Tymczasem dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał, że Bereszyński wkrótce zmieni klub. Zawodnikiem poważnie ma być zainteresowane Empoli. Źródło przekonuje, że do finalizacji transferu zostało do ustalenia kilka szczegółów, więc na dniach Polak powinien zmienić pracodawcę.

Azzurri to ekipa znana z tego, że w jej barwach grało kilku zawodników. Mowa między innymi o: Piotrze Zielińskim, Bartłomieju Dragowskim, czy Szymonie Żurkowskim. Jeśli transakcja z udziałem Bereszyńskiego stanie się faktem, to o miejsce w składzie może rywalizować z Petarem Stojanoviciem.

52-krotny reprezentant Polski ma umowę ważną z klubem z Genui do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość Bereszyńskiego wynosi 1,6 miliona euro.

