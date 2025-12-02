Lewandowski może zostać, a Barcelona i tak kupi wielką gwiazdę

Robert Lewandowski, jeśli będzie chciał otrzyma ofertę kontraktu - wyjaśnia Ivan San Antonio w rozmowie z WP SportoweFakty. Nie wyklucza to możliwości, że FC Barcelona sprowadzi Juliana Alvareza.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski i Alvarez razem w Barcelonie?! Jest taka szansa

FC Barcelona latem przyszłego roku będzie szukała kilku nowych zawodników, aby wzmocnić zespół. Wiadomo, że chcą sprowadzić środkowego obrońcę, skrzydłowego i napastnika. Do tej pory panowało przeświadczenie, że transfer „dziewiątki” jest związany z ew. odejściem Roberta Lewandowskiego. Natomiast nowe informacje przekazał Ivan San Antonio w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Okazuje się, że istnieje szansa, że Barcelona przedłuży kontrakt z Lewandowskim i dodatkowo kupi napastnika. W grę wchodzi Julian Alvarez, czyli zawodnik, o którym w kontekście Dumy Katalonii jest ostatnio bardzo głośno. Jednocześnie dziennikarz dodał, że kwestia pozostania Polaka na Camp Nou zależy tylko i wyłącznie od niego. Jeśli będzie chciał, to klub zaproponuje mu nowy kontrakt.

– Skauci Barcy oczywiście wiedzą, kim jest Julian Alvarez i nie potrzebują oceniać go na podstawie jednego meczu. Potencjalny transfer Alvareza nie ma wiele wspólnego z Lewandowskim. To raczej sprawy komplementarne – powiedział Ivan San Antonio.

– Lewandowski, jeśli tylko będzie chciał, powinien dostać przynajmniej propozycję rocznego przedłużenia kontraktu. To nadal piłkarz, który może dużo dać drużynie – dodał dziennikarz katalońskiego „Sportu”.

Już we wtorek Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt, więc może dojść do pojedynku dwóch topowych dziewiątek w La Liga, czyli Roberta Lewandowskiego i Juliana Alvareza. Reprezentant Polski zdobył jak dotąd 8 goli w 11 meczach w lidze, z kolei Argentyńczyk wpisał się na listę strzelców 7 razy w 14 spotkaniach.