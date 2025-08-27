Arsenal może sprzedać skrzydłowego. Trwają rozmowy

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Reiss Nelson

Reiss Nelson celem transferowym Crystal Palace

Reiss Nelson od dłuższego czasu ma problem z wywalczeniem sobie miejsca w podstawowym składzie Arsenalu, który jest prowadzony przez Mikela Artetę. Choć skrzydłowy uchodził za jeden z największych talentów w akademii Kanonierów, to konkurencja w ofensywie londyńskiego zespołu skutecznie ogranicza jego szanse na regularne występy. Nic więc dziwnego, że poprzedni sezon 25-latek spędził na wypożyczeniu w Fulham, gdzie mógł liczyć na więcej minut. Wszystko wskazuje na to, iż Anglik już wkrótce ponownie rozstanie się z Arsenalem – tym razem najpewniej na stałe.

Jak podaje Charlie Wyett z gazety „The Sun”, Nelson znalazł się na celowniku Crystal Palace. Klub z południowego Londynu prowadzi rozmowy ze swoim rywalem zza miedzy – Arsenalem – planując zaoferować za zawodnika około 15 milionów funtów. Orły widzą w nim wzmocnienie skrzydeł oraz dodatkową opcję w ofensywie, szczególnie w kontekście wymagającej kampanii w Premier League. Kwota zaproponowana przez Crystal Palace odpowiada wartości rynkowej piłkarza i zdaniem brytyjskich mediów powinna przekonać Kanonierów do finalizacji transakcji. Ostateczna decyzja wydaje się być kwestią czasu.

Reiss Nelson jest wychowankiem akademii Arsenalu, do której trafił w 2007 roku. W pierwszej drużynie rozegrał łącznie 90 meczów, zdobywając 8 bramek i notując 9 asyst. Doświadczenie zbierał podczas wypożyczeń – występował w niemieckim TSG Hoffenheim, holenderskim Feyenoordzie Rotterdam oraz ostatnio w Fulham. Kontrakt skrzydłowego z Kanonierami obowiązuje do połowy 2027 roku, ale coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że jego przyszłość będzie związana z Crystal Palace. Nelson w zespole Orłów mógłby stać się czołową postacią, gdyby na Selhurst Park został obdarzony większym zaufaniem.