Real Madryt skreślił Brazylijczyka. Kiedyś uchodził za wielki talent

Reinier nie znajduje się w planach Xabiego Alonso. Real Madryt jest gotowy rozwiązać kontrakt z brazylijskim zawodnikiem - czytamy w niedzielnym wydaniu dziennika AS.

AS

Źródło: AS

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Reinier na wylocie z Realu Madryt

Real Madryt przeprowadza rewolucję w składzie podczas trwającego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do tej pory na Estadio Santiago Bernabeu trafili czterej nowi zawodnicy – Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono i Alvaro Carreras. Z drugiej strony klub ze stolicy Hiszpanii opuścili trzej bardzo doświadczeni piłkarze – Luka Modrić (związał się z Milanem), Jesus Vallejo (przeszedł do Albacete Balompie) oraz Lucas Vazquez (wciąż szuka pracodawcy).

Wszystko wskazuje na to, że kolejnym zawodnikiem, który definitywnie opuści zespół Królewskich, będzie Reinier. Jak podaje hiszpański dziennik „AS”, 23-letni Brazylijczyk nie jest w planach nowego trenera drużyny Los Blancos – Xabiego Alonso. Kontrakt ofensywnego pomocnika z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i jeśli nie uda mu się znaleźć nowej ekipy, to wicemistrzowie La Ligi rozważają drastyczny krok, jakim byłoby rozwiązanie umowy z niewypałem transferowym.

Reinier przeprowadził się do stołecznego klubu w 2020 roku, uchodząc wówczas za wielki talent. Piętnastokrotni zdobywcy Ligi Mistrzów zapłacili 30 milionów euro za wychowanka Flamengo i oczywiście wiązali z nim spore nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, bowiem młodzieżowy reprezentant Brazylii nawet nie zadebiutował w pierwszym zespole Realu Madryt. W ostatnich latach grał na wypożyczeniach w Borussii Dortmund, Gironie, Frosinone Calcio oraz Granadzie, dla której występował w kampanii 2024/2025.