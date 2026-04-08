Real wytypował następcę Kroosa. Wielka okazja na rynku

Angelo Stiller wyrasta na jednego z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Toniego Kroosa w środku pola Realu Madryt. Jak informuje Ekrem Konur na łamach serwisu Fussballdaten, niemiecki pomocnik wzbudził ogromne zainteresowanie Królewskich.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Walka o następcę Toniego Kroosa

Angelo Stiller stał się jedną z najbardziej wyróżniających się postaci Bundesligi, co przyciągnęło uwagę największych klubów w Europie. Styl gry pomocnika urodzonego w 2001 roku, oparty na doskonałym przeglądzie pola i jakości podań, sprawił, że Real Madryt widzi w nim idealnego kandydata do roli strategicznego reżysera gry po zakończeniu ery Toniego Kroosa.

Królewscy postrzegają sprowadzenie Niemca jako rynkową okazję, szczególnie ze względu na kwotę odstępnego zapisaną w jego kontrakcie, która latem 2026 roku ma wynosić 40 milionów euro. Madrytczycy nie są jednak jedynym klubem monitorującym sytuację reprezentanta Niemiec. Piłkarz znajduje się również pod obserwacją Manchesteru United oraz Liverpoolu.

– Obecnie skupiam się całkowicie na sukcesach Stuttgartu, czuję się tutaj bardzo doceniany. Gra za granicą jest jednak moim marzeniem – stwierdził Stiller, pozostawiając otwartą furtkę do letniego transferu.

Strategiczna odpowiedź Stuttgartu

VfB Stuttgart nie zamierza jednak łatwo rezygnować ze swojego lidera i przygotował skomplikowany plan, który ma zablokować tanią sprzedaż gwiazdy. W umowie widnieje wspomniana kwota 40 milionów euro, ale klub posiada rzadkie prawo do jej anulowania.

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, Stuttgart może znieść klauzulę poprzez wypłatę zawodnikowi 2 milionów euro. Taki ruch znacząco wzmocniłby pozycję negocjacyjną Niemców i pozwoliłby im oczekiwać za swojego gracza kwoty w przedziale od 60 do 65 milionów euro.

Obecny kontrakt Stillera obowiązuje do czerwca 2028 roku, a zawodnik w przypadku przenosin do europejskiego giganta liczy na pięcioletni projekt i pensję netto na poziomie od 7 do 9 milionów euro rocznie.